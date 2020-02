"A breve la metro funzionerà su tutta la tratta": le rassicurazioni del consigliere Simeone

Il Presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli Nino Simeone è intervenuto a Radio Crc per aggiornamenti sul caso della metropolitana Linea 1 (Anm) ancora chiusa nella tratta da Piscinola a Colli Aminei (esclusa): "Venerdì ci sarà una commissione per discutere del traffico in zona Frullone, ma ci sono buone notizie alle porte", spiega Simeone. "A breve la questione metropolitana dovrebbe essere sbloccata e la riapertura dovrebbe poi decongestionare il traffico. Sabato dovremmo riaprire via Marco Rocco di Torrepadula", spiega Simeone.

Giovedì 6 febbraio 2020, chiusura anticipata

Si informa la gentile Clientela che per consentire l’esecuzione di prove tecniche propedeutiche al ripristino della tratta Chiaiano - Piscinola con le autorità competenti, Giovedì 6 Febbraio, Metro Linea 1 anticipa la sospensione del servizio ai viaggiatori con ultime corse da Colli Aminei alle ore 21.24 e da Garibaldi alle ore 21.24. Lo si legge sui canali ufficiali Anm.

Il dissequestro

La Procura di Napoli ha disposto - lo scorso 31 gennaio - il dissequestro del binario della metropolitana Linea 1 , dopo l'incidente ferroviario del 14 gennaio scorso.

Il dissequestro è stato però accompagnato dalla prescrizione ad Anm di non procedere a lavori di manutenzione o di qualsiasi altro genere che comportino la sostituzione dei materiali nel sito, che tornerà operativo solo dopo la verifica operativa da effettuarsi alla presenza di Ustif, Polfer e dei Noif.