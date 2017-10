Spaventoso incidente nei pressi della metro di Chiaiano: centauro ferito

Terribile incidente, nella serata di ieri, nei pressi della Stazione Metro di Chiaiano. Come riportato da TeleClubItalia un centauro è stato condotto in ospedale.

L'impatto è avvenuto in circostanze ancora da chiarire: uno scooter è stato travolto da una Fiat 600. Ad avere la peggio proprio il conducente del primo, che è finito a terra e - secondo alcuni testimoni - avrebbe perso molto sangue.

Un mezzo del 118 lo ha condotto in ospedale, mentre la polizia municipale ricostruiva sul posto la dinamica di quanto è avvenuto. Disagi per gli automobilisti, con traffico congestionato in direzione Marano.