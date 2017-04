Metro aperta a Pasqua e lunedì in albis

Buone notizie per gli utenti che nei giorni di festa intendono fruire dei servizi di trasporto pubblici a Napoli: a Pasqua ed a lunedì in albis la Linea 1 della metropolitana resterà aperta seguendo l’orario festivo ordinario. Da sabato 15 a lunedì 17 aprile resteranno, invece, chiuse al pubblico le II uscite delle stazioni Rione Alto, Montedonzelli e Montecalvario. Orario ridotto, poi, per la Funicolare di Chiaia che sospenderà il servizio dalle ore 13.30 alle ore 16.30 e per le Funicolari di Montesanto e di Mergellina che chiuderanno alle ore 13.

Bus e filobus si fermeranno di pomeriggio durante la domenica di Pasqua: prevista una sospensione tra le ore 13.30 e le ore 16.00. Nessuna modifica oraria per la linea Linea Alibus per l'aeroporto e la Linea navetta 514 in servizio dal parcheggio Anm di Bagnoli alla Mostra Dinosauri degli Astroni, queste linee funzioneranno regolarmente per il trasporto dei viaggiatori.