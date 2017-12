Meta di Sorrento, senza motivo aggredisce il capo stazione e i carabinieri

I carabinieri della stazione di Meta di Sorrento hanno tratto in arresto un cittadino ucraino 38enne già noto alle forze dell'ordine e gravato da provvedimento di espulsione. Gli operanti sono intervenuti d’urgenza alla stazione ferroviaria della Circumvesuviana dove, senza motivo, il 38enne aveva aggredito il capostazione 62enne facendolo cadere a terra. Dopo una breve colluttazione (in cui due carabinieri sono rimasti contusi) i militari sono riusciti a bloccare l’ucraino e a portarlo in caserma ove lo stesso, senza documenti, ha rifiutato di fornire l’identità ma è stato comunque identificato grazie a comparazione dele sue impronte con quelle della banca dati.

Il capostazione ha rifiutato assistenza medica. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.