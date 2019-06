Il messaggio degli operai Whirlpool: "Nulla è risolto. Siamo ancora senza lavoro"

A un mese circa dalla chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli, nulla si è ancora mosso in direzione dei circa 430 lavoratori. Nonostante i numerosi incontri, le dichiarazioni e le rassicurazioni, il futuro degli operai è ancora avvolto da pessimismo e dalla mancanza di qualsiasi certezza. L'unica certezza, al momento, è che da circa 30 giorni sono senza lavoro e in un messaggio i dipendenti hanno voluto smentire alcune dichiarazioni ottimistiche della dirigenza, lanciate con lo scopo di attutire le polemiche.

"Non credete a ciò che dicono davanti alle telecamere i dirigenti della Whirlpool. La loro volontà è di chiudere lo stabilimento di Napoli. Non è stato risolto nulla e non c'è alcun piano di rilancio. L'unica verità è che dal 31 magio siamo senza lavoro e da allora non è cambiato nulla. Restiamo qui in presidio permanente, perché è l'unica cosa che ci rimane da fare per difendere il nostro lavoro".