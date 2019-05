"Fidati ancora di me...": il messaggio romantico 'aereo' è virale

Sta spopolando sui social il messaggio che un ragazzo ha dedicato alla sua amata. Affidato allo striscione trainato da un aereo, ed immortalato nei cieli di Afragola, recita "Manu fidati ancora di me Bruno". Con tanto di cuore.

Impazzano sui social le ipotesi per cui "Manu" abbia smesso di fidarsi di "Bruno", ma soprattutto gli apprezzamenti per la dolcezza dello striscione. E chissà che la ragazza non ne possa venire intenerita per davvero e tornare sui suoi passi.