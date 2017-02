«Valentino Gionta inviava messaggi dal carcere»

Il boss Valentino Gionta, storico fondatore dell'omonimo clan, avrebbe provato ad inviare dei messaggi in codice fuori dal carcere attraverso delle lettere. È quanto ipotizza la Direzione distrettuale antimafia dopo aver analizzato la corrispondenza intercettata e sequestrata dal tribunale di Sorveglianza qualche mese fa. Gionta, nonostante sia al 41bis da quasi dieci anni, avrebbe provato comunque a mantenere i contatti con l'esterno nel tentativo di conservare la leadership del clan a Torre Annunziata.

Lo avrebbe fatto utilizzando delle lettere con una lista di richieste senza senso e facendo riferimento a cibi e a vestiti. Parole in codice secondo l'Antimafia che continua ad investigare sulle capacità del boss di inviare messaggi ai sodali del clan rimasti in libertà. Anche i suoi due figli Aldo e Pasquale in passato avevano provato a recapitare senza successo messaggi al territorio nonostante la reclusione al carcere duro. Gionta è detenuto da 32 anni dopo l'arresto a Marano nella tenuta del boss Lorenzo Nuvoletta.