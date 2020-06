Pompei, messa in suffraggio delle vittime del Covid-19 nel piazzale del Santuario

Mercoledì 10 giugno, alle ore 19.30, nel piazzale San Giovanni XXIII del Pontificio Santuario, l’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, presiederà la Santa Messa in suffragio delle vittime del Covid-19 della città di Pompei e di tutti gli altri concittadini defunti, per i quali, durante il forzato lockdown, non è stato possibile celebrare le Esequie.

"Desideriamo comunitariamente esprimere alle loro famiglie – ha detto il Prelato – la nostra fraterna condivisione e la nostra vicinanza, affidandoci all’intercessione della Vergine del Rosario di Pompei e del Beato Bartolo Longo, perché il Signore ci liberi dalla pandemia e dai suoi danni morali, spirituali, economici e sociali”.