Piazza del Gesù, oggi le tradizionali celebrazioni dell'Immacolata

Si svolgeranno questa mattina, come da tradizione le celebrazioni per la festa dell'Immacolata in piazza del Gesù.

Alle 11,00, presso la Chiesa del Gesù Nuovo, la santa messa presieduta dal Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe.

Al termine il Cardinale terrà il discorso alla città in piazza del Gesù e reciterà l'atto di affidamento di Napoli all'Immacolata.

Saranno presenti anche le autorità cittadine.