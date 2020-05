Mertens dona la sua maglia al ragazzo aggredito ai Colli Aminei

Il trauma della violenza subita resterà probabilmente per anni ma piccoli gesti come quello di Dries Mertens proveranno ad alleviarlo. L'attaccante del Napoli ha incontrato il giovane bullizzato da un gruppo di coetanei ai Colli Aminei. Mertens l'ha ospitato nella sua abitazione e gli ha regalato la sua maglia. Un incontro che ha sicuramente dato un momento di svago al giovane e che soprattutto lancia un messaggio di vicinanza a chi è vittima del bullismo. I due hanno posato insieme in una foto con la maglia azzurra numero 14, immagine circolata poi sui social e applaudita da migliaia di utenti.

I fatti di cui è stato vittima il giovanissimo risalgono allo scorso 8 maggio quando venne aggredito da un gruppo di cinque ragazzi tra i 14 e i 17 anni e la scena venne ripresa da un sesto minorenne di 13 anni. Il filmato in poche ore fece il giro del web acuendo la ferita della vittima ma scatenando anche una reazione di indignazione da parte della società civile. Dopo poche ore, la polizia ha identificato gli autori del gesto e li ha denunciati tutti in stato di libertà. Fondamentale nell'inchiesta, coordinata dalla procura per i Minorenni e svolta dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato Arenella, è stato il sequestro dei cellulari degli indagati che ha permesso di risalire al motivo dell'aggressione. Si tratterebbe di un futile litigio avvenuto il giorno prima all'interno di un gruppo Whatsapp.