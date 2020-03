Mergellina ai tempi del Coronavirus: strade deserte di domenica mattina

Impressionano le immagini di una Napoli completamente vuota di domenica mattina. A maggior ragione a Mergellina, una delle zone solitamente più trafficate della città. A pochi passi dal mare è sempre preda del traffico mentre questa mattina risultava essere completamente deserta in un'immagine desolante. Solo qualche auto che passa sporadicamente, il resto è solo asfalto vuoto senza nemmeno persone che camminano in strada. Sono gli effetti della quarantena contro il rischio di contagio da Coronavirus che costringe le persone in tutta Italia a rimanere a casa. A fronte di immagini di assembramenti in alcune zone della città, in altre i quartieri risultano assolutamente deserti.

