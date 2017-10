Protesta contro il mercato di via Bologna. Ambulanti replicano: "Non siamo noi il problema"

Una protesta per l'ipotesi di spostamento del mercato di via Bologna si è trasformata, in pochi minuti, in una manifestazione contro gli immigrati. Stamattina, un centinaio di cittadini si è radunato in via Firenze. Motivo ufficiale dell'assembramento era l'opposizione allo spostamento dell'area mercatale di via Bologna in alcune traverse attigue. Un trasferimento dettato da esigenze del cantiere di piazza Garibaldi. "Nelle traverse creerebbe molti problemi alla viabilità - spiega il presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella (Pd) - abbiamo proposto che venga spostato al centro della piazza stessa".

Ma la rabbia dei cittadini si è presto rivolta alla presenza stessa degli extracomunitari che stazionano nell'area della stazione centrale. I residenti lamentano risse frequenti, atti osceni in luogo pubblico, aggressioni. La risposta arriva agli ambulanti di via Bologna, difesi anche da molti napoletani. "Questo mercato è qui da trent'anni e non ci sono mai stati problemi con nessuno - racconta uno dei commercianti - Il problema del degrado di questa zona non è il mercato e non sono gli immigrati che lavorano. Anche noi non vogliamo ladri e ubriachi, ma questo è un problema dello Stato".