Mercato illegale di animali domestici e selvatici, nuovi sequestri

“Ribadiamo la richiesta alle forze dell’ordine di intensificare i controlli perché, dietro il mercato illegale di animali domestici e selvatici, in continua crescita, ormai sembra che ci sia un’organizzazione in grado di renderlo sempre più fiorente, come dimostra l’encomiabile lavoro delle Guardie Zoofile Agriambiente del Coordinamento Provinciale di Napoli che ha portato a termine, grazie al Nucleo Telematico, altre due operazioni”.

Così i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale Vincenzo Peretti, dando notizia di due sequestri.

Nel primo è stata scoperta la vendita abusiva, via internet, di tartarughe terrestri grazie a un finto appuntamento fissato con il venditore che veva esemplari di Testo Hermanni baby detenute in pessime condizioni. Nella seconda operazione, nella zona di Gianturco, è stato fermato un 48enne che andava in giro con una gabbia contenente 5 cardellini, animali protetti.