Mercato parallelo delle auto rubate: recuperate 70 vetture dai Carabinieri

Da gennaio ad aprile i Carabinieri della tenenza di Caivano hanno svolto un’attività di ricerca di auto rubate verosimilmente destinate al mercato nero dei pezzi di ricambio e delle estorsioni con il metodo del 'cavallo di ritorno'.

Nel territorio di Caivano e dei comuni limitrofi i militari hanno svolto controlli quotidiani, in particolare nelle aree incolte dei Regi Lagni, di via Cinquevie e in zona Sant’arcangelo, rinvenendo dall’inizio dell’anno una settantina di auto rubate.

Nascoste sotto teloni o da coperture fatte di arbusti, pallet e reti, alcune sono state trovate ancora in ottimo stato, quindi a poche ore dal furto, altre già smontate.

Grazie alle indagini dei militari dell'Arma sono state recuperate da inizio anno circa 70 auto.