Vasto, blitz dei Carabinieri nel mercatino dei rifiuti: sequestri e multe ai ristoranti etnici

Un vero e proprio suq, un mercato domenicale improvvisato tra le vie Marvasi, Di Lorenzo e Conforti, nel quartiere Vasto di Napoli.

Decine di abusivi e ambulanti che, prelevati capi d’abbigliamento e oggetti di varia natura dai cassonetti dell’immondizia, rivendono quanto recuperato soprattutto a cittadini extracomunitari. Per sospendere il mercato non autorizzato sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nas di Napoli.

Quando i militari sono arrivati, tuttavia, gli svariati venditori si sono dati alla macchia, lasciando in strada solo rifiuti. Ultimato lo sgombero, i militari hanno controllato alcune attività commerciali “etniche” della zona.

Un ristorante indiano è stato sanzionato perché carente sotto il profilo igienico sanitario: molti alimenti conservati nei frigo erano in cattivo stato di conservazione e privi di indicazioni sulla tracciabilità. Il titolare – un 36enne di origini pakistane – è stato multato per complessivi 3000 euro.



Multa salata anche per un minimarket gestito da un uomo di origini singalesi. Alcuni alimenti in vendita non riportavano le previste indicazioni sull’origine e sulla filiera produttiva. Settantaquattro le persone complessivamente controllate, molte delle quali con precedenti di polizia.



Un marocchino di 31 anni è stato denunciato perché, già colpito da un provvedimento di espulsione, ha fornito false generalità ai militari. Numerose anche le contravvenzioni al codice della strada: 3 le autovetture e 3 i motocicli sottoposti a sequestro amministrativo. Sedici gli automobilisti multati – 10 di questi erano “clienti” del mercato – per mancata copertura assicurativa e mancata revisione.