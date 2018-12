"Un altro mercato della monnezza sul Rettifilo": la denuncia dei Verdi

"Proseguono i mercatini della monnezza nell'area di piazza Garibaldi. Per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle proteste dei residenti adesso vengono effettuati tra le 5 e le 7 del mattino al corso Umberto, in prossimità dell'incrocio con la piazza. Il risultato è che rifiuti di ogni genere vengono abbandonati in strada al termine dell'attività e restano lì per l'intera giornata. I residenti trovano i residui dell'attività mercatale abusiva, una situazione igienico sanitaria insostenibile". Lo denunciano il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che hanno ricevuto numerose segnalazioni fotografiche. "I rifiuti lasciati in strada attirano topi di grosse dimensioni che affollano proprio la parte di strada dove si e' svolto il mercatino".