Pianura, torna il mercatino nel quartiere

Arriva una buona notizia per i cittadini di Pianura. Torna, infatti, lo storico mercatino del quartiere.

A renderlo noto è la IX Municipalità attraverso la sua pagina Facebook ufficiale: “Dopo un lavoro lungo e faticoso siamo riusciti a mettere d'accordo Eav (proprietaria degli spazi di via Provinciale 101) e il Comune di Napoli per restituire ai pianuresi il loro mercatino. I mercatali sono tornati a lavoro su via Escrivà, in attesa che i lavori di messa in sicurezza dell'area di via Provinciale siano completati. Abbiamo risolto una questione che andava avanti da 10 anni e lo abbiamo fatto in maniera definitiva".

"Gli accordi tra Municipalità, Eav e Comune di Napoli prevedono il fitto - a prezzi simbolici - da parte del Comune dei suoli e l'impegno, da parte di Eav, a mettere a disposizione le risorse economiche per la definitiva messa in sicurezza dell'area mercatale. Il termine dei lavori è previsto per la metà di settembre, nel frattempo il mercato si terrà il martedì e il venerdi a via Escrivà", conclude la nota della Municipalità.