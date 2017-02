Allarme sanitario per i mercatini della monnezza: "Bisogna intervenire subito"

“Nonostante gli interventi dei mesi scorsi e delle scorse settimane, il fenomeno dei mercatini della monnezza, dove si vendono oggetti recuperati nella spazzatura, continua a essere fiorente e i “venditori” si spostano da un posto all’altro anche se ormai hanno scelto la zona della stazione come quartier generale”. A denunciarlo, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza.

"Soprattutto all’esterno della stazione di piazza Garibaldi si tengono veri e propri mercatini, soprattutto all’incrocio tra il corso Novara e il corso Meridionale, dove si è trasferito il suk smantellato a Porta Nolana e si vendono oggetti e vestiti rubati o trovati nella spazzatura con evidenti rischi sanitari e problemi per la circolazione di auto, moto e persino pedoni visto che occupano tutto il marciapiede. Servono controlli continui, magari anche da parte dei militari che presidiano piazza Garibaldi, per evitare che questo mercatino continui ad aumentare come sta avvenendo in questi giorni”, hanno concluso Borrelli e Simioli.