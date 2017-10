Sospetta meningite, nuovo caso in una scuola nel napoletano

Paura in una scuola di Volla per una sospetta meningite. Secondo quanto riporta Il Mattino non si tratterebbe di un caso virale e dunque le lezioni proseguono, non c'è stato bisogno di chiudere l'istituto o di applicare la profilassi antibiotica.

Il ragazzino colpito da probabile meningite è stato ricoverato all’ospedale Cotugno. Nella scuola media che frequenta oggi le aule erano deserte dopo che si è diffusa la notizia di un possibile contagio.