Meningite, a Napoli corsa al vaccino: "Vera e propria psicosi"

1 / 7

continua →

Meningite, studi medici pediatrici di Napoli presi d'assalto. Il segretario provinciale della Fimp Napoli Antonio D'Avino parla di situazione drammatica. "Se da un lato è positiva la corsa al vaccino che si è innescata, dall'altro ora si sta generando una vera e propria psicosi".

Il Gruppo vaccini della Fimp Napoli ha avviato inanto una campagna informativa condotta giorno per giorno negli studi dei suoi pediatri e si sta facendo promotore di proposte a livello regionale. "Il vaccino contro il meningococco C - chiarisce D'Avino - viene dato gratis a tutti i nuovi nati dal tredicesimo mese di vita; i bambini che vogliono praticare la dose di richiamo, e coloro che non stati vaccinati in precedenza, si possono vaccinare gratuitamente dopo l'undicesimo anno di vita".