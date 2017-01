Meningite, De Luca: "Vaccino gratis ai minorenni in Campania"

1 / 5

La meningite continua a far paura in Campania, dopo gli ultimi casi. "Abbiamo deciso la distribuzione gratuita del vaccino quadrivalente che copre anche il ceppo di meningite più aggressivo fino ai 18 anni. Nessuna angoscia, la situazione è sotto controllo, con strutture pronte a intervenire e qualificate". L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Lira Tv.

Il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli Silvestro Scotti ha affermato: "La psicosi della meningite si può legare ai sintomi, ed in particolare alla febbre che con l'attuale incidenza dell'influenza allarma i pazienti alimentando le paure. Non sottovaluterei la possibilità di continuare la campagna vaccinale per l'influenza conclusa al 31 dicembre, cosi da vaccinare più persone contro l'influenza e essere in grado di ridurre questa percezione e quindi, oltre che garantire ancor più la salute dei cittadini, anche contribuire a far cessare l'allarme ingiustificato".

Meningite, il Ministero della Salute fa il punto della situazione

