Meningite, caos vaccinazioni: le scorte potrebbero esaurirsi

In Campania è corsa a vaccinarsi contro la meningite. La psicosi generata dal risalto che i recenti casi stanno avendo sortisce i suoi effetti: i 2mila e 400 vaccini acquistati nel 2014 e mai utilizzati sono finiti in 40 giorni.

Da lunedì sono disponibili le prime 15mila dosi del nuovo ordine. Ne arriveranno altre 171mila entro fine mese, per una spesa totale di 5,5 milioni di euro. Serviranno per evadere le prenotazioni: a Napoli soltanto nell'ultimo mese ne sono state fatte 15mila, laddove in tutto il 2016 si erano vaccinate 12mila e 500 persone. La possibilità è che esaurite le scorte a fine mese, se ne acquistino delle altre.

Intanto Palazzo Santa Lucia ha deciso che il vaccino sia gratis per la fascia di popolazione che va dai 12 ai 18 anni, e non più soltanto fino a 15 mesi: negli ultimi dieci giorni dall’Asl 1ha già vaccinato circa 1800 bimbi.

L'Asl lamenta un paradosso. La psicosi porta una corsa ad un vaccino relativamente poco importante, laddove quando c'è un obiettivo di salute pubblica – ed il riferimento è alle vaccinazioni per l'influenza – con le fasce a rischio non si raggiunge l'obiettivo.