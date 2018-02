Meningite, vaccinazioni gratuite sull'isola di Ischia

Sono stati messi a punto oggi tutti i dettagli della campagna vaccinale straordinaria che l’ASL Napoli 2 Nord in coordinamento col gruppo Regionale dedicato alla Meningite stanno proponendo ai cittadini di Ischia. Per far fronte alla domanda della popolazione, già nella mattinata di domani sbarcheranno sull’isola un medico e due infermieri di supporto al personale già attivo sull’isola, che porteranno con sé 600 dosi di vaccino, mentre un ambulatorio vaccinale straordinario sarà attivato da domani pomeriggio presso il Comune di Serrara Fontana. Inoltre, i pediatri dell’isola hanno fatto nuove scorte di vaccino per poterlo somministrare ai propri pazienti che dovessero farne richiesta.

Il piano vaccinale straordinario prevede che ciascun cittadino residente nei 6 comuni dell’isola possa sottoporsi a vaccinazione volontaria da Meningococco, compatibilmente con le proprie condizioni di salute. Per tutta la durata della settimana saranno attivi i seguenti ambulatori vaccinali: – Ambulatorio straordinario di Serrara Fontana presso gli spazi messi a disposizione dal Comune presso la propria sede. Le attività prenderanno il via domani pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 e proseguiranno nelle mattinate di mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00. L’Azienda Sanitaria valuterà l’eventualità di proseguire l’attività di tale servizio, in ragione della risposta da parte della cittadinanza. – Ambulatorio vaccinale per adulti presso la sede di Villa Romana ad Ischia il Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Tel. 081.5070227 – Ambulatorio vaccinale per bambini a Casamicciola, presso il Rione De Gasperi il mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Tel. 081.5080010. In base alla risposta della popolazione, l’offerta di servizi sarà potenziata sui due ambulatori di Casamicciola e Ischia. La vaccinazione è totalmente gratuita e possono sottoporvisi tutti gli adulti e i bambini di età superiore ai 12 mesi di età. Per garantire la corretta informazione alla popolazione, il coordinamento regionale dedicato alla Meningite insieme all’ASL Napoli 2 Nord e al Comune di Serrara Fontana hanno organizzato un incontro pubblico per il prossimo mercoledì 28 febbraio alle ore 16.00 presso il centro Polifunzionale del Comune di Serrara Fontana. Alla giornata prenderanno parte il Prof. Carlo Tascini, Direttore dell’Unità di Malattie infettive ad indirizzo neurologico dell’ospedale Cotugno di Napoli, i Dirigenti dell’Azienda Sanitaria e il Sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso. Per supportare le famiglie sottoposte a profilassi e a sorveglianza sanitaria, il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria ha attivato un servizio di accoglienza ed ascolto gestito da psicologi e psichiatri dell’ASL.