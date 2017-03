Sospetta meningite: paura per un bambino di 10 anni nel vesuviano

E' stato trasferito al Cotugno di Napoli, per sospetta meningite, un bambino di Ercolano di 10 anni, dopo i controlli effettuati al Maresca di Torre del Greco.

Le analisi presto diranno se si tratta, nell'eventualità di una diagnosi nefasta, di una forma batterica o virale di meningite.

Chiuso per alcune ore e poi riaperto il pronto soccorso del Maresca in via precauzionale per avviare tutte le procedure di profilassi usualmente adoperate in tali circostanze.