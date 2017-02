Allarme meningite, un caso al Maresca: chiuso il pronto soccorso

L'allarme meningite questa volta è scattato a Torre del Greco. Come riportato dal Meridiano, un uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Maresca con alcuni sintomi sospetti.

Sessant'anni, nato a San Sebastiano al Vesuvio e residente a Portici, l'uomo accusava febbre alta e rigidità al collo.

I medici del nosocomio torrese hanno effettuato accertamenti clinici dai quali è emersa una condizione preoccupante, da lì – confermata la meningite – il trasferimento al Cotugno di Napoli.

Il pronto soccorso è rimasto chiuso per due ore, così come il reparto radiologia. I medici entrati in contatto con il paziente sono stati sottoposti alla profilassi obbligatoria in questo tipo di situazioni.