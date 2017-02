Meningite nella scuola "Sabatino Minucci": ricoverato un bambino

Un nuovo caso di meningite in una scuola elementare di Napoli. Un bambino della “Sabatino Minucci”, sita in via Domenico Fontana, è stato ricoverato all’ospedale Cotugno ed è attualmente fuori pericolo. I sanitari hanno rassicurato, infatti, che la situazione non è allarmante: non si rischia il contagio. Il bambino è in via di guarigione e sta bene.

Secondo quanto riferito dai medici, un’otite malcurata avrebbe provocato un'infezione che dall'orecchio si sarebbe trasmessa alle meningi. Il piccolo ora è sotto osservazione e in trattamento antibiotico preventivo per le complicanze meningitiche. Non è stato necessario far scattare il protocollo di profilassi per i parenti e per la scuola.