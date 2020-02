Maestra colpita da meningite: condizioni restano gravi

Restano stazionarie, anche se gravi, le condizioni dell'insegnante ricoverata per meningite meningococcica di tipo B al Cotugno. La prognosi non è stata ancora sciolta. L'insegnante è in reparto e non in rianimazione. La meningite che ha colpito la donna, comunque, è di tipo batterico da haemophilus e non virale.

La situazione dunque non desta particolare preoccupazione per quanto concerne i possibili contagi (l'emophilus è ricompreso nel vaccino esavalente, obbligatorio per i nuovi nati dal 2017).

Ai piccoli della scuola Piscicelli del Vomero venuti in contatto con l'insegnante è stata comunque prescritta per sicurezza la profilassi dall'Asl Napoli 1, con somministrazione di antibiotici, come previsto dalle linee guida dell'Istituto superiore di Sanità, ma limitata solo ai bambini e al personale scolastico delle classi frequentate dalla docente.