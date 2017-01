Meningite, nuovo ricovero al Cotugno: il paziente è in fin di vita

Un nuovo caso di meningite. È quanto riscontrato dai medici del pronto soccorso di Pineta Grande, a Castel Volturno, per un paziente di 70 anni giunto in clinica in condizioni molto gravi. Contestualmente in ospedale è arrivato anche un 44enne – già affetto da Hiv – per il quale la diagnosi è stata invece di tubercolosi.

Entrambi sono stati trasferiti come da prassi all’ospedale Cotugno di Napoli, dove i sanitari hanno confermato i referti medici dei colleghi. A darne notizia è il Mattino.

La prognosi di entrambi è riservata. La situazione più grave è quella del pensionato affetta da meningite, a quanto pare in fin di vita.

Il primario del pronto soccorso del Pineta Grande, la dottoressa Adriana Conte, ha reso noto che il paziente è affetto da meningite pneumococcica, e non meningococcica, cioè quella più pericolosa.