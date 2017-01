Allarme meningite, nuovi casi: due donne ricoverate al Cotugno

Continua il momento di massima allerta per quanto riguarda i casi di meningite in Campania. Ieri ne sono stati segnalati – come riportato dal Meridiano – ulteriori due: a venire colpite questa volta due donne di 50 e 65 anni.

Entrambe di Caserta, sono state in un primo momento ricoverate all’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano. Le pazienti sono arrivate al pronto soccorso intorno alle 20 di ieri. Avevano i classici sintomi da infezione da meningococco: i sanitari, dopo la diagnosi, hanno immediatamente disposto il loro trasferimento al Cotugno di Napoli.

Nel nosocomio casertano sono scattate le misure di sicurezza previste in questi casi dal protocollo: tutto il personale sanitario entrato in contatto con le donne è stato sottoposto a profilassi antibiotica.