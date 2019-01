Meningite, nuovo caso a Napoli: l'ultimo all'Ospedale del Mare

Nuovo caso di meningite a Napoli, dopo quello che nei giorni scorsi ha portato alla morte di un medico chirurgo all'ospedale Cotugno.

Momenti di confusione si sono registrati nella notte all'Ospedale del Mare - come racconta Il Mattino - per il trasferimento di un paziente affetto da meningite, con alcuni pazienti e loro familiari che si sono allontanati dalla struttura, presi dal panico, dopo che si era diffusa la notizia.

Alcune aree del pronto soccorso sono state interdette, ma la situazione è tornata alla calma poco dopo.