Allarme meningite: muore 36enne al Cardarelli

Un 36enne del Vomero ha perso la vita per una sospetta meningite. L'uomo era stato ricoverato ieri al Cardarelli in gravi condizioni e nella notte è sopraggiunta la morte.

Secondo quanto trapela, il 36enne avrebbe contratto una forma di meningite batterica (la più aggressiva). Sono state attività come da protocollo le profilasse necessarie. dal personale sanitario dell'ospedale.

Il direttore generale Ciro Verdoliva ha spiegato che il paziente è giunto in stato di coma e in imminente pericolo di vita al pronto soccorso dell'ospedale e non esiste attualmente alcuna emergenza al Cardarelli.