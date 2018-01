Meningite, muore bimbo di 5 anni nel giorno dell'Epifania

Un bimbo di 5 anni ha perso la vita al Cotugno, dopo essere stato colpito da meningite da meningococco (la forma maggiormente contagiosa della malattia).

Il bimbo di Afragola era arrivato al Cotugno dal Santobono a causa delle condizioni sempre più gravi in cui versava. Scattate la misure di profilassi per evitare possibili contagi. Secondo quanto trapela, il piccolo non era vaccinato contro la meningite.

I funerali del bambino si sono tenuti questa mattina nel paese situato a nord di Napoli.