Sospetta meningite, muore bimbo di 2 anni: era ricoverato al Cotugno

Il bambino di due anni ricoverato al Cotugno da alcuni giorni non ce l'ha fatta ed è morto. Si tema che possa essersi trattato di un caso di meningite, ma i medici invitano a mantenere la calma, dato che le cause della morte del piccolo, assistito dai propri familiari, non sono ancora state accertate.

A dare la tragica notizia il parroco di Avella, Don Giuseppe Parisi, il paese in provincia di Avellino, dove risiedeva il bimbo con i propri genitori: "Grazie delle preghiere, il piccolo Pasquale adesso vive felice in eterno con Dio nella gloria degli angeli".

Per approfondimenti sulla notizia: AvellinoToday.it