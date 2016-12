Sospetta meningite, autopsia sul corpo del 18enne deceduto in ospedale

Si attende l'autopsia sul corpo senza vita del 18enne di Agerola, deceduto ieri pomeriggio all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per una sospetta meningite.

Il giovane è giunto in condizioni critiche in ospedale. Presentava anche delle piccole macchie di sangue sulla pelle. Nonostante l'intervento dello staff medico del San Leonardo, per il 18enne non c'è stato niente da fare. In attesa dei risultati dell'autopsia sono stati sottoposti a profilassi tutti gli ambienti del pronto soccorso che hanno accolto il giovane.

Tra le cause del decesso oltre alla meningite, si ipotizza ad una coagulazione travasare disseminata o ad una terribile intossicazione.