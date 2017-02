Meningite, il liceo resta chiuso. La dirigente: "Nessun pericolo di contagio"

Restano chiusi i cancelli del liceo scientifico Lucrezio Caro, istituto del quale un operatore scolastico si è ammalato di meningite. Niente lezioni, ma all'interno il personale resta a lavoro.

Raggiunta dal Mattino, la dirignte scolastica Liana Nunziata sottolinea che "la scuola non è chiusa per la malattia ma solo per precauzione".

"Desideriamo – prosegue – cancellare ogni timore per studenti e genitori. Ma sappiate, e scrivetelo a caratteri cubitali, che qui dentro non c'è nessun pericolo di contagio".