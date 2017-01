Meningite, due casi ogni tre giorni: "Ma non si deve creare allarmismo"

"Per l'anno 2016 al 16 novembre sono stati segnalati 178 casi di malattia sistemica da meningococco che fanno ritenere che la numerosità di casi di meningite meningococcica anche per quest'anno non si discosterà da quella degli ultimi anni. Se tutti i casi dovessero avere risonanza mediatica avremmo statisticamente in un anno la segnalazione di 2 nuovi casi ogni 3 giorni". A comunicare i dati, il primario di malattie infettive del Policlinico di Tor Vergata di Roma ed ex presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), Massimo Andreoni.

"Nella maggior parte delle regioni l’andamento è stato stabile con piccole oscillazioni tranne che in Toscana - osserva l'infettivologo - dove i dati del 2015 e quelli preliminari del 2016 mostrano un aumento di casi di meningite da meningococco soprattutto di tipo C passando da una media di 15 a 40 casi l'anno negli ultimi due anni. L'incidenza della malattia invasiva da meningococco è maggiore nella fascia di età 0-4 anni e in particolare nel primo anno di vita in cui supera i 4 casi per 100 mila abitanti. L'incidenza si mantiene elevata fino ai 15-24 anni e diminuisce sopra i 25. Non si deve abbassare l'attenzione nei confronti di questa malattia, ma non si deve creare allarmismo né dimenticare la validità della vaccinazione efficace nel prevenire o comunque ridurre le manifestazioni della malattia. Per coloro che si vogliono proteggere è importante però che la vaccinazione sia rivolta nei confronti del meningocco C e di quello B visto che entrambi questi batteri circolano in modo endemico nel nostro Paese".