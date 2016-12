Meningite, già 30 casi in Campania: la vaccinazione può salvare la vita

1 / 3

Sono trenta i casi di meningite trattati in pronto soccorso e curati presso la rianimazione infettivologica del Cotugno nel corso del 2016. Di questi, nessuno è stato mortale. Un successo clinico, ha spiegato al Mattino Fiorentino Fragranza, infettivo logo dirigente medico della struttura collinare in forze alla rianimazione, da attribuire ad un "particolare protocollo che abbiamo messo in atto e che si avvale di una tempestiva diagnosi correttamente inquadrata dal punto di vista microbiologico".

Il Cotugno è infatti una delle poche strutture in Italia e l’unica al Sud in grado di differenziare correttamente un’infezione da meningococco, da pneumococco o virale, identificando anche il ceppo e i sottotipi genetici del microrganismo.