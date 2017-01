Allarme meningite in Campania, bimbo in prognosi riservata

Potrebbe essere meningite di tipo C, la tipologia più pericolosa. È in prognosi riservata il bambino di quattro anni e mezzo, che frequenta la scuola Ruggiero di Caserta, ricoverato prima all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e poi trasferito al Cotugno di Napoli.

Ieri, intorno alle 12, il ricovero a causa di una febbre altissima che non calava. Ai medici i sintomi sono apparsi subito molto gravi, quelli tipici da infezione da meingococco di ceppo C. Necessario quindi si è reso ben presto il ricovero in un reparto di rianimazione pediatrica, in isolamento, eventualità possibile solo al Cotugno. Lì il piccolo è arrivato intorno alle 14.

La certezza della diagnosi ci sarà soltanto dopo specifiche analisi che a Caserta non potevano essere portate a termine. Intanto al Sant'Anna è scattata la profilassi su tutti gli operatori a contatto con il bimbo familiari compresi. Chiusi al pubblico, per qualche ora, i locali del Pronto Soccorso pediatrico.

Preoccupa intanto il numero di vaccini messi a disposizione del'Asl di Caserta. Sono 4mila e 500 dosi, ma le richieste continuano a crescere.