Meningite, nuovo caso nel napoletano: paura per un'anziana

Apprensione al pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase per un caso di meningite batterica, che ha colpito una 90enne, residente a Terzigno. L'anziana è stata accompagnata ieri al pronto soccorso dell'ospedale di via Lenza, dai propri familiari, per essere poi trasferita al Cotugno.

La donna lamentava problemi all'orecchio. E' scattata la profilassi al pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase, rimasto chiuso per diverse ore.