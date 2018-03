Apprensione per una donna di 63 anni di Pompei, che è stata ricoverata da ieri all'ospedale Umberto I di Nocera, per una forma batterica di meningite.

Al momento le sue condizioni sono stabili, la donna non è in pericolo di vita. Avviate le procedure di profilassi per evitare possibili contagi all'interno della struttura ospedaliera.