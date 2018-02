Paura meningite: diagnosticata ad un ragazzo di 16 anni

Sedici anni, di Castellammare di Stabia, è stato prima ricoverato al San Leonardo e poi trasferito al Cotugno di Napoli. La diagnosi è di quelle che fanno paura: meningite.

Residente nel quartiere di Scanzano, il ragazzo è arrivato venerdì sera al pronto soccorso con febbre molto alta e dolori diffusi. I medici hanno immediatamente effettuato tutti i controlli del caso, fino alla scoperta.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sono preoccupanti. Si tratterebbe di una forma lieve del virus, che però ha reso comunque necessario il suo trasferimento al Cotugno, specializzato nel trattamento delle malattie infettive. Per medici, infermieri e pazienti del San Leonardo è scattata la profilassi obbligatoria per prevenire potessero contrarre l'infezione.

Soltanto una settimana fa al San Leonardo era stato diagnosticato un altro caso, ad una ragazza di 23 anni. A riportare la notizia è StabiaChannel.