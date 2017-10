1° memorial in ricordo di Francesco Sequino: Napoli non dimentica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La manifestazione avrà luogo presso il calcetto “Off Side”, in via comunale San Severino Stadera, a Napoli (zona Poggioreale), a partire dalle ore 21:00. A scendere in campo saranno 30 ragazzi amici del giovane scomparso, i quali otterranno, a fine serata, il premio “Mr Francesco”, in onore di Francesco Sequino e tutti gli angeli che hanno preso la vita sulla strada. “Ringraziamo l’associazione Mamme Coraggio, presieduta da Elena Renzullo, e l’A.I.F.V.S. (Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada) presieduta da Alberto Pallotti, che spingono tutti i parenti, mamme ed amici a lottare in una grande e dolorosa battaglia - dicono i componenti della famiglia Sequino -. Lottiamo per la giustizia e per far sì che il nome dell’assassino di Francesco sia reso ufficiale. Un processo è in corso, ma la legge italiana è lenta e macchinosa. Noi siamo afflitti da dolore e delusi. Non si pensava che si doveva arrivare a difendersi dopo aver perso un ragazzo di 23 anni pieno di vita, solare. Siamo lieti di accogliere tutte le persone che vorranno partecipare”.