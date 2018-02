Politiche, Giorgia Meloni scarica Passariello: "Un traditore capita sempre. Provvedimenti pronti"

La candidata premier di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in un'intervista a La Stampa, ha parlato dell'indagine su corruzione e traffico di rifiuti che vede coinvolto anche il consigliere regionale (e candidato al Parlamento) Luciano Passariello di FdI. "Siamo un partito molto rigido con i nostri candidati", ha detto la Meloni. "Può capitare di avere una persona di cui non sapevi tutto o che ti tradisce. Abbiamo decine di migliaia di iscritti, centinaia di amministratori e dirigenti. Non ho avuto mai avuto il problema di allontanare qualcuno in maniera brusca. Nella vicenda specifica di Passariello, sto aspettando di avere tutti gli elementi necessari per prendere una decisione giusta. Ad oggi c'è una persona che lo chiama in causa. Detto questo, quando le accuse si riveleranno fondate, non avrò problemi a chiedergli un passo indietro, a prendere provvedimenti duri".