Meloni: "C'è un sud che non chiede il reddito di cittadinanza. Chiedo intervento di Salvini su campi rom"

Giorgia Meloni è intervenuta a Napoli nella giornata conclusiva del congresso costituente di 'Sud Protagonista' riunitosi alla Stazione Marittima. La leader di Fratelli d'Italia ha affrontato diversi temi, dai campi rom, al reddito di cittadinanza.

Campi Rom

"Fratelli d'Italia aveva presentato al decreto sicurezza degli emendamenti per chiedere lo sgombero dei campi rom entro la fine del 2019 e la presenza dell'Esercito in territori difficili. Questi emendamenti però sono stati bocciati anche se questo non vuol dire che non ci si possa tornare su. Segnalerò la situazione dei campi rom nell'area industriale ASI tra Giugliano e Qualiano al ministro Salvini e gli chiederò di venire qui a dare un'occhiata", spiega Giorgia Meloni.

Reddito Cittadinanza

"D'accordo con Giorgetti, c'è il rischio che favorisca lavoro nero. C'è un Sud che non chiede il reddito di cittadinanza. Ci sono tante imprese che chiedono solo sicurezza e la possibilità di poter lavorare. Il padre di Di Maio risulta nullatenente, a marzo prende il reddito di cittadinanza", prosegue la leader di Fratelli d'Italia.