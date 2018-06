Rissa tra extracomunitari a Melito: morsi e coltellate, cinque arresti

Erano in quattro contro uno: R.F., 34enne del Ghana non avrebbe restituito 1500 euro alla ex ragazza, J.S., 23enne di origine nigeriana e domiciliata a Saviano che si è presentata sotto casa sua con l’attuale ragazzo, S.O., 26enne, anche lui nigeriano e domiciliato a Saviano nonché con una coppia di amici e connazionali, E.I., 23enne e J.A., 20enne, anche loro domiciliati a Saviano. Tutti sono incensurati ma irregolari sul territorio nazionale. I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via Mazzini, a Melito, dopo una segnalazione per rissa e quando sono arrivati sul posto hanno trovato la situazione ancora “calda”. erano tutti ancora agitati e tutti feriti da arma da taglio o da morsi. A terra un coltello, sequestrato e tracce ematiche.

I cinque soggetti sono stati arrestati per rissa e sono in attesa del giudizio con rito direttissimo.