Ai domiciliari nascondeva droga in casa, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Marianella, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Sarno hanno arrestato un 27enne di Melito per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il ragazzo, agli arresti domiciliari per reati legati alle armi, era in possesso di 8 confezioni di cocaina sotto vuoto, pari a 6 etti, 300 grammi di marijuana e 60 grammi di ashish, oltre a un bilancino di precisione e a tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi di stupefacenti.