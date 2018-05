Ritrovata Melania Grazioli: la 20enne era a Frattamaggiore

Era scomparsa ieri da Portici Melania Grazioli, la figlia ventenne del presentatore Pino Grazioli, showman ed editore di una tv privata. La giovane è stata ritrovata oggi, a Frattamaggiore. A dare l'annuncio è stato il padre: "Melania è stata ritrovata, grazie a tutti, vi amo". Centinaia i messaggi d'affetto per Pino Grazioli, che in queste ore ritrova il sorriso dopo l'incubo: "Finalmente una bella notizia", "Meno male, un abbraccio", "Siamo tutti felici per voi".