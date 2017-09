La mela annurca combatte la calvizie: la scoperta napoletana

Stop alla calvizie grazie alle procianidine della mela annurca. Dopo le prove di un proficuo utilizzo in clinica delle mele annurche campane Igp, efficaci nel controllo del colesterolo plasmatico, ora arriva la conferma: il trattamento è efficace. Vari gli studi del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II di cui uno in fase di pubblicazione sulla rivista internazionale a impact factor, Journal of Medicinal food. E ora la formulazione in integratori nutraceutici è disponibile nelle farmacie della Campania e del Lazio, poi arriverà in tutta Italia.

A confermarlo, Ettore Novellino, direttore del dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II: "Le mele sono un concentrato di benessere. Abbiamo scoperto che la varietà Annurca, originaria della regione Campania, è caratterizzata dalla più elevata concentrazione di procianidine oligomeriche e, nello specifico, di procianidina B2. I capelli, protetti dalle procianidine della mela, subiscono meno danni dagli ossidanti dell'ambiente".