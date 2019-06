Gaiola, il mare è pieno di meduse: bagnanti costretti a tornare a casa

"Anche oggi le acque del Parco sono colme di meduse della specie Pelagia noctiluca, la cosiddetta vespa di mare fortemente urticante. Rispondendo alle molte domande di bagnanti e visitatori, ribadiamo il fatto che le meduse sono animali planctonici che quindi vengono trasportati passivamente dalle correnti, non decidono loro dove andare e quindi sfatiamo le leggende che le meduse stanno dove l'acqua é sporca o dove l'acqua é pulita: vanno semplicemente dove le porta il mare. Soprattutto evitiamo le solite scene stupide e grottesche di mattanze di meduse per "ripulire" il mare. Sono organismi marini come tutti gli altri e come tutti gli altri hanno diritto di vivere in santa pace nel mare. Attendiamo con un po' di pazienza che la corrente se le riporti via". Lo rende noto la Onlus Centro Studi Interdisciplinari Gaiola.

Gallery