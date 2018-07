Mediterranean Pride of Naples 2018: presentata la manifestazione

È stato presentato stamane a Palazzo San Giacomo il Mediterranean Pride of Naples 2018, organizzato dal Comune di Napoli col Comitato Campania Rainbow. Si terrà il prossimo 14 luglio ed attraverserà le vie del centro cittadino.

La manifestazione, ispirata ai principi di libertà, eguaglianza e fratellanza, intende rivendicare una legge contro la violenza di stampo omo-transfobico, e il riconoscimento dei diritti dei bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali.

L'appuntamento è a piazza Dante sabato pomeriggio, con partenza prevista per le 17.30. Il corteo proseguirà lungo via Toledo, piazza Plebiscito e via Partenope, dove si concluderà con un evento musicale.